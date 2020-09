De wereld komt in beweging, maar New York is nog altijd in coronaslaap: 'Onwerkelijk stil'

Winkels zijn dicht en er zijn nauwelijks mensen op straat. Times Square is uitgestorven. Ⓒ De Telegraaf

Op Times Square is het rustig, voor de Freedom Tower is het stil en de metro is nagenoeg leeg. Een half jaar na de start van de coronacrisis is Manhattan, het bruisende middelpunt van The city that never sleeps, nog altijd in een soort winterslaap. Het wegblijven van toeristen en kantoorpersoneel eist zijn tol. Duizenden New Yorkers verhuisden recent naar de regio.