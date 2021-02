“Zou niet verbazen als corona-kritische partijen beter scoren dan verwacht”

Verder bespreekt Duk de anonieme aantijgingen aan het adres van Kamervoorzitter Khadija Arib. Wat zeggen die over de stand van de journalistiek? Volgens Duk is het gebruik van alleen anonieme bronnen in zo’n explosief verhaal een bedenkelijke ontwikkeling: “Steeds vaker worden mensen in een bepaald frame geplaatst, duidelijk op basis van de politieke voorkeuren van de journalisten.”

Tot slot gaat Duk in op de westerse blik op Rusland en oppositieleider Aleksej Navalny: ,,Hoe graag velen in het Westen dit ook zouden willen, Navalny is geen Rob Jetten of Mark Rutte.”

