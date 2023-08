Leegloop JA21 zet door: zes nieuwe vertrekkers openen aanval op medeoprichter Annabel Nanninga

In een brief die in handen is van De Telegraaf schrijven de volksvertegenwoordigers dat ’gebrek aan democratisering’ binnen de partij reden is om per direct te breken met JA21. De partij is in 2020 opgericht nadat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga zich afsplitsten van Forum voor Democratie (FvD). Met de nieuwe partij wilden de afsplitsers een ’fatsoenlijk rechts geluid’ laten horen.

Kritiek op Nanninga

De partij haalde tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen drie zetels. Onlangs stroomde de top van JA21 in Den Haag al leeg. Na het aangekondigde vertrek van Kamerleden Nicki Pouw-Verweij (nummer 2) gaf ook Kamerlid Derk Jan Eppink aan de partij te verlaten. Ook in het Europees Parlement is de partij vertegenwoordigd nadat FvD tijdens de verkiezingen in 2019 drie zetels haalde. De drie leden verlieten deze partij en sloten zich aan bij JA21. Maar ook daar vertrekken zij nu uit de partij. In hun afscheidsbrief openen zij de aanval op medeoprichter Annabel Nanninga.

Rob Roos Ⓒ ANP / Jan Boeve

Deze week zei Nanninga, ook fractievoorzitter van JA21 in de Eerste Kamer en de nummer één in de gemeenteraad van Amsterdam, bij radioprogramma Sven op 1 dat ook in haar partij ’types zitten die wat rancuneuzer in de wedstrijd zitten’.

„Ik denk dat dat ook eens gezegd moet worden. Ik zie nu dat er heel veel kritiek wordt geuit op een manier die bedoeld is om te beschadigen door vier of vijf mensen die openlijk hebben geëist dat ze bepaalde posten krijgen, maar daar niet geschikt voor zijn geacht. Dat heb je overal, in alle partijen die nieuw opkomen. Je komt af en toe in de rui en dan moeten er even wat veren afgeschud worden.” Nanninga zelf doet een gooi naar een Tweede Kamerzetel tijdens de verkiezingen in november.

Verkeerde keelgat

De woorden van Nanninga schieten in het verkeerde keelgat van Europarlementariërs Roos, Rooken en oud-Statenleden Gert Jan Ransijn, Wouter Weyers, Johan Almekinders en Ted Dinklo. Zij stellen dat Nanninga zich ’denigrerend’ heeft uitgelaten over partijleden. Ze verwijzen ook naar een ledenvergadering van JA21 waar leden zich uitspraken tegen dubbelfuncties binnen de partij.

„Binnen een kwartier na deze overduidelijke keuze was Nanninga echter van mening dat zij boven dit besluit stond. Zij wenste zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer, naast haar functie als fractieleider in de Amsterdamse gemeenteraad. In haar laatste rol was ze onmisbaar, zo meende zij.”

Rob Rooken Ⓒ ANP / Zuma Press

Dat Nanninga nu een gooi doet naar de Tweede Kamer, steekt de JA21’ers. „Blijkbaar is ze nu niet meer onmisbaar. Vreemd. Wat is er in de tussentijd eigenlijk veranderd?”

Dat Nanninga’s aankondiging ook op ’officiële sociale media-kanalen van de partij’ wordt gedeeld valt ook slecht. „Dat laat zien dat het bestuur haar persoonlijke baantjescarrousel aanmoedigt in plaats van corrigeert. Het plaatst leden voor een voldongen feit – Nanninga komt op plaats twee – en toont aan dat de professionalisering van de partij volkomen is mislukt.”

’Dwaalspoor’

Volgens de opgestapte JA21’ers is hun partij ook ’volledig op een dwaalspoor’ beland. „Je kunt immers niet geloofwaardig de Haagse bestuurscultuur bekritiseren als je eigen partijstructuur precies dezelfde gebreken vertoont. De bedoeling was dat JA21 een toonbeeld van integriteit zou zijn. Geen machtsspelletjes en baantjescarrousels, maar een alternatief voor de Haagse realiteit. Na tweeënhalf jaar zien we dat de partijtop boven de regels staat. De democratisering en professionalisering van de partij is mislukt.” Ze geven aan dat hun betrokkenheid bij de partij per direct eindigt.

De voorzitter van het partijbestuur van JA21, Adrien de Boer, laat in een reactie weten dat het ’voor sommige politici helaas omgelijk bleek’ om de ingezette ’centrumrechtse koers gezamenlijk uit te dragen’. „Vorig jaar zijn daarom gesprekken gestart met het verzoek vanuit JA21 of deze politici de partij zouden willen verlaten. Deze politici hebben hier nu zelf gehoor aan gegeven.”