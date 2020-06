Halsema verbiedt alle demonstraties op de Dam

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief die door De Telegraaf is ingezien aan de organisatoren van een steunmanifestatie voor opvang van kinderen uit Griekse opvangkampen die voor vanavond gepland stond op de Dam. Het protest mag wel doorgaan, maar wordt nu verplaatst naar het Museumplein.

„Het valt de driehoek zwaar dit besluit te moeten nemen. De Dam is het bekendste plein van Nederland. De Dam is een plein van verbinding ongeacht je afkomst of overtuiging. Maar bovenal is het een geliefd plein voor het vrije woord’, schrijft Halsema in de brief . „Het besluit om dan ook voorlopig geen demonstraties toe te staan op de Dam, is geen lichtzinnige geweest.”

Risico

„De Amsterdamse driehoek stelt echter vast dat demonstraties in deze periode van pandemie op deze specifieke locatie extra risico’s met zich meebrengen van spontane, ongewenste en ongeorganiseerde aanwas en vermenging van mensen waardoor de noodzakelijke en verplichte anderhalve meter niet ten alle tijden kan worden nageleefd.”

De omliggende drukke nauwe winkelstraten, de aantrekkingskracht van de attracties, terrassen en de aanwezigheid van bezoekers en forenzen maken het plein volgens Halsema ongeschikt voor demonstraties. „Bovendien heeft de Dam een beperkte opname capaciteit en is de politie recentelijk niet voldoende in staat gebleken om een goede inschatting te maken in de voorbereiding ten aanzien van het aantal demonstranten.”

De aanleiding voor het besluit is de enorme opkomst afgelopen zondag bij een protest tegen anti-zwart politiegeweld, waar volgens laatste schattingen zo’n 5000 tot 10.000 mensen bijeenkwamen. Daardoor stonden mensen hutjemutje op elkaar en konden demonstranten onmogelijk 1,5 meter afstand bewaren. Halsema greep zondag niet in. Ze kreeg een daarop een storm van kritiek op haar besluit.

De demonstratie op de Dam zorgde voor veel kritiek aan het adres van Halsema. Ook binnen de Amsterdamse gemeenteraad.