Ook binnen partij Britse premier Johnson klinkt roep om zijn vertrek

Johnson erkende woensdag in het parlement de bijeenkomst in 2020 te hebben bijgewoond. Hij bood excuses aan, maar stelde ook dat hij destijds dacht naar een „werkbijeenkomst” te gaan. De premier zei dat hij medewerkers kwam bedanken, maar vond dat hij „achteraf gezien” iedereen had moeten wegsturen.

Partygate

De affaire, die Partygate wordt genoemd, leidt ook binnen de partij van Johnson tot verontwaardiging. De premier ging na zijn verontschuldiging naar de theekamer van het parlement om zich te verzekeren van de steun van zijn partijgenoten, schrijft de BBC. Als genoeg conservatieve parlementariërs Johnson opzij willen schuiven, kunnen ze een procedure starten om hem af te zetten als partijleider.

Een prominente partijgenoot liet alvast weten dat van plan te zijn. Douglas Ross, leider van de Schotse tak van de partij van Johnson, heeft geen vertrouwen meer in de premier. „Hij is de minister-president. Het is zijn regering die deze regels heeft gemaakt en hij moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden.”

’Dead man walking’

Het conservatieve parlementslid Roger Gale, die vaker kritisch is over Johnson, zei dat de premier politiek ten dode is opgeschreven. Hij noemde Johnson een „dead man walking.” Het overgrote deel van de partijgenoten van de premier heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over de vraag of hij moet vertrekken. De oppositie heeft al wel duidelijk gemaakt van hem af te willen.

Om Johnson te kunnen vervangen als leider van de Conservatieve Partij, moet minstens 15 procent van de conservatieve parlementariërs het vertrouwen in hem opzeggen. Dat komt neer op 54 parlementsleden. Tegenstanders van de premier hoeven niet publiekelijk om zijn vertrek te vragen, maar kunnen anoniem een brief sturen naar het zogeheten 1922 Committee van hun partij.

Johnson heeft parlementariërs opgeroepen te wachten op de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de coronaregels. Dat wordt uitgevoerd door topambtenaar Sue Gray, die volgens de krant The Guardian de reputatie heeft uitermate grondig te zijn als ze dergelijke interne onderzoeken uitvoert.