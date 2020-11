Seriegeweldpleger A. ontkent moord op Dimitri (26) uit Hoorn

Het slachtoffer zou, volgens het openbaar ministerie, door A. bewusteloos zijn geslagen en naar de waterkant gesleept om hem te beroven. De advocaat van A. bevestigt tegenover De Telegraaf dat zijn cliënt ontkent: “Zijn verklaring is dat er een klein conflict in het centrum van Hoorn is geweest waar hij en Dimitri bij betrokken zijn geweest. Ze waren samen aan het stappen. Er is een getuige die verklaart dat Dimitri en een derde persoon zonder A. nog zijn gezien. Er is geen enkel bewijs dat A. daarna nog bij Dimitri is geweest.”

Eerdere delicten

Wel erkende A. dat hij die avond en nacht zwaar gedronken had. De uit Somalië afkomstige A. is eerder veroordeeld voor delicten met zeer veel geweld. Bij een poging tot beroving heeft hij een bejaarde inwoner van Hoorn ernstig geslagen en geschopt. Bij het vonnis in die zaak werd A. opgelegd zich te laten behandelen voor zijn agressieprobleem en misbruik van drank en drugs.