Boeren willen protesteren op A6 en A27

Dat zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force tegen Omroep Flevoland. „Het is niet de bedoeling de weg te blokkeren, maar om de tractoren op de vluchtstrook te parkeren.”

Aanleiding voor de nieuwe protestactie is een eerste gesprek van landbouworganisaties die verenigd zijn in het Landbouwcollectief, met minister Schouten van Landbouw op maandag. Sita van Kempenaar van Farmers Defence Force en Dutch Dairymen Board zegt dat het van groot belang is dat boeren maandag zichtbaar zijn op de op- en afritten. „Deze kracht, deze eendracht, zullen we vol moeten houden om ons doel te bereiken. Als we nu zwakte laten zien, zal het kabinet