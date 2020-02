Politie zoekt Youssef (25) na dodelijke schietpartij Almere

De politie heeft de identiteit en een foto van de verdachte dinsdagavond vrijgegeven in een uitzending van Opsporing Verzocht. Hij is nog voortvluchtig.

Ben Hamou zou betrokken zijn geweest bij de schietpartij, die volgde op een mislukte drugsdeal.

Vuurwapengevaarlijk

Youssef Ben Hamou is geboren op 8 oktober 1994. Hij is circa 1.74 meter lang en is vrij tenger gebouwd. De man heeft van nature zwart haar. Hij is een geoefend vechtsporter en hij is vuurwapengevaarlijk.