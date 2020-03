Groen licht voor reactor in Petten

„Dit is een prachtige stap voorwaarts”, reageert Hermen van der Lugt, bestuursvoorzitter van Pallas. „We kunnen nu de overige vergunningen aanvragen om vanaf 2025 met de nieuwe reactor aan de slag te gaan.” Het bestemmingsplan was één van de belangrijkste hordes. De nieuwbouw is onmisbaar omdat de oude reactor uit 1961, waar nu de isotopen worden gefabriceerd, tegen het einde van haar levensduur loopt.

Doorgang van de bouw is niet alleen belangrijk voor Nederlandse hart- en kankerpatiënten, maar voor de gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd. „Wij zijn de grootste producent van isotopen voor diagnose en therapie ter wereld”, aldus Van der Lugt. Bij ruim een derde van de patiënten bij wie wereldwijd kanker wordt opgespoord of bestraald, wordt het materiaal uit Petten gebruikt. In Europa is het marktaandeel zelfs 70 procent.

Onderbouwd

Om toestemming te krijgen voor de bouw in de Noord-Hollandse duinen liet de gemeente Schagen een ecologisch onderzoek uitvoeren naar de effecten op de omringende flora en fauna. „Daaruit blijkt dat het goed gaat met de natuur”, stelt wethouder Jelle Beemsterboer uit Schagen tevreden vast. „En de Raad van State concludeert dat voldoende is onderbouwd dat de bouw de natuur niet zal schaden.”

Beemsterboer is in zijn nopjes. De aanpak om zelf met ecologisch onderzoek de impact op de natuur aan te tonen zou namelijk ook een oplossing kunnen zijn voor andere bouwprojecten in Nederland die vanwege stikstof stilliggen, zo hoopt de CDA-politicus. „De uitspraak bevestigt dat een project-specifiek ecologisch onderzoek als basis kan dienen om aan te tonen dat stikstofdepositie niet altijd een probleem hoeft te zijn.”

Bestuursvoorzitter Hermen van der Lugt van Pallas was erg in zijn nopjes met de uitspraak van de Raad van State. ,,Dit is een prachtige stap voorwaarts.’’ Ⓒ Hein van den Heuvel

Stichting Duinbehoud is één van de partijen die bezwaar maakten tegen het bestemmingsplan. Niet alleen uit vrees voor aantasting van de natuur, ook omdat de milieuorganisatie meent dat er betere locaties zijn te verzinnen. Bij volgende vergunningsaanvragen gaat Duinbehoud opnieuw in verzet. „Jammer, maar de wedstrijd is nog niet afgelopen”, concludeert voorzitter Piet Jonker.

Kleiner

De nieuwe reactor wordt qua vermogen iets kleiner dan de huidige reactor. Het gaat overigens niet om een kerncentrale, want stroom wordt er niet opgewekt.

„De nieuwe reactor wordt specifiek ontworpen voor de productie van isotopen, al kan er daarnaast ook onderzoek worden gedaan”, legt Van der Lugt uit. „Bij de oude reactor was het precies andersom. Die werd gebouwd als onderzoeksreactor, maar uiteindelijk zijn we er isotopen voor de medische wereld gaan vervaardigen.”

De kosten voor de nieuwe reactor bedragen tussen de 600 en 800 miljoen euro. De installatie zal voldoen aan de huidige hoge veiligheidseisen.