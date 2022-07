KNMI geeft code oranje af vanwege hoge temperaturen

Tropische stranddag op Scheveningen maandag tijdens de zomervakantie. Ⓒ ANP / Sandra Uittenbogaart

DE BILT - Het KNMI geeft voor dinsdag in het zuiden, oosten en midden van het land vanaf 11.00 uur code oranje af vanwege de hoge temperaturen. In het midden en zuiden worden maximumtemperaturen van 38-39 graden verwacht. In het noorden zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk.