Na Kaag wil ook Kamer naar Saoedi-Arabië

Het is de eerste reis van Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. De trip stond al op de agenda van haar voorganger Halbe Zijlstra. Die trad vorige week af omdat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. Kaag - decennia actief als diplomaat in het Midden-Oosten - reist hierna nog naar Oman en Iran.

Kritisch

Kamer en kabinet zijn de afgelopen jaren zeer kritisch geweest over Saoedi-Arabië. Vooral de rol die het land speelt in Syrië en Jemen en de mensenrechtensituatie leidden tot scherpe kritiek. Vorig jaar maart haalde een motie van de SP om de verkoop van wapens aan de Saudiërs te verbieden net geen meerderheid in de Kamer. D66 steunde de motie.

In Riyad sprak Kaag ook met de voor Houthi-rebellen gevluchte president Abd-Rabbu Mansour al-Hadi van Jemen. Met steun van Saoedi-Arabië probeert hij terug aan de macht te komen. Daarbij vallen veel doden. Het land is door de Saoediërs afgesloten van humanitaire hulp. Dat leidt tot honger en epidemieën. „Verbetering van de humanitaire situatie is bittere noodzaak”, twitterde Kaag na het gesprek.

’Grote zorgen’

„Ik heb grote zorgen over de mensenrechtensituatie en de rol van de Saudiërs in Jemen”, zegt Bram van Ojik (GroenLinks). Hij hoopt dat de minister dat in „niet mis te verstane woorden” aan de orde stelt bij de Saudiërs. Joël Voordewind (ChristenUnie) wil Kaag donderdag tijdens een gepland debat vragen naar de reis.