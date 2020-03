’Tonprater Frank Schrijen vermoedelijk vermoord door asielzoeker’

Dat melden De Gelderlander en De Limburger. De verdachte is een bewoner van het azc in Echt en is afkomstig uit Trinidad en Tobago. Hij werd aangehouden in een woning in Gilze waar hij op dat moment verbleef.

Schrijen werd op 1 maart dood aangetroffen in zijn woning in Boxmeer. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Het motief voor de moord is nog onduidelijk. De verdachte wordt verhoord.

Schrijen is woensdagmiddag in besloten kring begraven.