Tweede hoogleraar weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag: ‘Ernstig verwijtbaar’

Maastricht - Niet één, maar twee Maastrichtse hoogleraren hebben het veld moeten ruimen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Nadat dinsdag bekend werd dat een hoogleraar van de Universiteit Maastricht ontslag is aangezegd, blijkt in december vorig jaar ook een bijzonder hoogleraar en arts van het MUMC+ te zijn weggestuurd. Het brengt de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis in verlegenheid.