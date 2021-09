Trailer vol met varkens gekanteld: brandweer schiet beknelde dieren te hulp

Een onbekend aantal varkens overleefde de klap niet of raakte gewond. Sommige varkens kwamen met de schrik vrij en begonnen spontaan te grazen in de berm. Ook zaten er nog dieren bekneld in de trailer. De brandweer heeft de dieren uit hun benarde positie bevrijd.

Ⓒ John Beckmann/Persbureau Heitink

In de omgeslagen trailer zaten in totaal zo’n honderd varkens, meldt een persfotograaf ter plaatse. De A73 richting knooppunt Neerbosch was door het ongeval urenlang afgesloten voor het verkeer. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De varkens zijn op een andere trailer overgeladen. Rond 03.00 uur vannacht was de weg weer vrij.