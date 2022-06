Premium Het beste van De Telegraaf

Indiase ’melting pot’ kookt over door ophef over profeet Mohamed

Boze demonstranten steken een portret van Nupur Sharma in brand tijdens een protest in het Pakistaanse Lahore. Ⓒ AFP

NEW DELHI - Wie Geert Wilders volgt op Twitter, krabbelde zich dit weekeinde wellicht achter de oren. De PVV-leider mengde zich namelijk in een fel Indiaas debat waarin een vooraanstaand lid van premier Narendra Modi’s Bharatiya Janata Partij (BJP) een hoofdrol speelt. In verschillende Indiase steden zijn rellen uitgebroken, enkele moslimlanden hebben de Indiase ambassadeur op het matje geroepen en de Zuid-Aziatische afdeling van Al-Qaeda dreigt zelfs met zelfmoordaanslagen in India. Wat is er aan de hand?