’Tot in mijn ziel geraakt’

Annemarie Lathouwers is er kapot van dat haar weerloze zoon in de foute handen viel van tijdelijke zorgmedewerkers. Ⓒ René BOUWMAN

GENNEP - Ze had al langer het onheilspellende gevoel dat er iets aan de hand was met haar zoon als ze hem naar zijn logeerlocatie bracht, of daarvandaan weer ophaalde. De intuïtie van Annemarie Lathouwers lijkt, triest genoeg, te kloppen. De ernstig gehandicapte Jesse is één van de vele slachtoffers in een Limburgse mishandelings- en misbruikaffaire waarvan de ware omvang nog niet duidelijk is.