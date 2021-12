Premium Het beste van De Telegraaf

Wesley Sneijder in rol van kerstman voor 115 Utrechtse gezinnen: ’Er is altijd licht aan het eind van de tunnel’

Door John Maes Kopieer naar clipboard

Donderdag hebben Wesley Sneijder en Sharon Dijksma voedselpakketten uitgedeeld bij DHSC, de voetbalclub van Wesley in de Utrechtse wijk Ondiep. Ⓒ Menno Bausch Fotografie

Utrecht - Dat recordinternational Wesley Sneijder (37) de voedselbank in ’zijn’ volkswijk Ondiep en warm hart toedraagt, is geen geheim. Dat de Utrechter ook nog eens persoonlijk en met burgemeester Sharon Dijksma kerstpakketten uitreikt, komt goed uit in deze donkere dagen.