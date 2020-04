Jongetje alsnog overleden na aanrijding maandag in Erichem

Ⓒ Persbureau Heitink

ERICHEM - Een 5-jarig jongetje uit Buren is dinsdag in het ziekenhuis overleden na een verkeersongeval. Het jongetje werd maandagmiddag aangereden door een auto op de Erichemseweg in het Gelderse Erichem. Dat meldt de politie woensdag op Twitter.