Emotie bij spoedzitting Veiligheidsraad

Secretaris-Generaal Antonio Guterres riep president Poetin bij de start van de vergadering nog op: „stop de aanval van uw troepen op Oekraïne.” De Amerikaanse VN-Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield herhaalde nog eens het Amerikaanse standpunt, dat de VS geloofde dat een aanval aanstaande was. Rond dezelfde tijd kondigde Poetin in een toespraak op de Russische staatstelevisie „speciale militaire operatie” aan.

De VN-ambassadeur van Oekraïne, Sergiy Kyslytsya wees erop dat zijn toespraak al geen zin meer had. „Ik zou willen vragen aan de ambassadeur van Rusland om hier formeel te zeggen dat uw troepen niet Oekraïense steden aan het bombarderen zijn, en dat uw troepen niet Oekraine binnengaan.”

’Geen oorlog maar speciale militaire operatie’

Kyslytsya hield zijn telefoon omhoog en vroeg de Russische ambassadeur of hij de video wilde bekijken van President Poetin die de aanval op Oekraïne aankondigde. De Russische ambassadeur reageerde daarop: „dit is geen oorlog. Dit is een speciale militaire operatie in de Donbas.”

Het spoedberaad eindigde met een oproep van Oekraine aan Rusland om het voorzitterschap op te geven. Terwijl Kyslytsya naar zijn Russische collega keek zei hij: „Er is geen twijfel voor oorlogscriminelen. Ze gaan rechtstreeks naar de hel.”