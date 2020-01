Jakarta zinkt weg: doden door overstromingen

In grote delen van Jakarta is uit veiligheidsoverwegingen de stroom afgesloten. De overstromingen zouden de ergste sinds begin 2013 zijn. Toen verloren tientallen mensen het leven. In de Indonesische hoofdstad en omgeving wonen naar schatting 30 miljoen mensen. De stad aan zee zinkt weg en kampt al lang met overstromingen. President Joko Widodo overweegt elders een nieuwe hoofdstad te laten bouwen.

