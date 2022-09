Rode Kruis zelf straks in nood

Het Nederlandse Rode Kruis telt momenteel ruim 15.000 vrijwilligers. Een acuut tekort is er nog niet, zegt directeur Marieke van Schaik, maar de organisatie moet voorbereid zijn op hectische tijden. Nu is het moment om nieuwe hulpverleners te werven en op te leiden. „Dan zijn we des te meer voorbereid als de nood zich aandient.”

Iemand op wie het Rode Kruis altijd kan rekenen is Jeroen Koorn (43) uit Spijkenisse. In het dagelijks leven is hij treinverkeersleider bij ProRail, maar in zijn vrije tijd is hij een toegewijde vrijwilliger bij de noodhulporganisatie. Hij zou niet anders willen. „Je doet dit werk met zijn allen. Het geeft mij voldoening om met elkaar medemensen te kunnen helpen. Dat kan zijn door een pleister te plakken bij een klein evenementje. Maar het kan ook gebeuren dat je onder best heftige omstandigheden gewonden met zwaar letsel binnen krijgt.”

Er komt veel af op het Rode Kruis de komende periode. Het zomerseizoen was al druk nadat het land na corona van het slot was gegaan. Bij een groot aantal evenementen was het Rode Kruis aanwezig voor EHBO-ondersteuning. Door de verwachte Covid-vaccinaties en de crisisopvang van asielzoekers staat de vrijwilligers ook een hectische winter te wachten.

„Als mijn pieper gaat en ik ben vrij, dan ga ik”, zegt Koorn. Zo was het een keer raak rond zes uur ’s ochtends. Een brand in een verzorgingshuis. „Ik heb mijn vriendin even aangekeken, want zij moest de kinderen naar school brengen. Ze zei: ’Kom op, ga’. Ik heb mijn uniform aangeschoten en ben naar de kazerne gegaan.”

Vrijwilligers moeten minimaal zes uur per maand beschikbaar zijn. Aspiranten krijgen een training die dertig uur in beslag neemt. Wie al een EHBO-certificaat heeft, krijgt een verkorte training.

Koorn wilde als jongvolwassene verpleegkundige worden. Omdat hij al vroeg vader werd – hij heeft volwassen kinderen uit een vorige relatie – besloot hij niet te gaan studeren maar aan het werk te gaan. Zeven jaar geleden begon het toch weer te kriebelen. Hij meldde zich aan bij de afdeling in zijn woonomgeving en werd ook lid van het noodhulpteam, dat in het hele land inzetbaar is bij calamiteiten. „Het bijzondere is dat je aanwezig bent bij gebeurtenissen die je normaal op tv ziet. Neem de komst van Oekraïense vluchtelingen. We wisten niet wat we konden verwachten. Maar het bleek simpel. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik die er allemaal het beste van proberen te maken.”

Koorn stond paraat in het centrum van Rotterdam toen Feyenoord in Albanië de Conference League-finale verloor tegen AS Roma. Het liep uit op rellen. „We kregen mensen binnen die flinke verwondingen hadden opgelopen na een confrontatie met de ME. Ik hoorde vuurwerk, ik hoorde de waterwerper in actie komen. Maar je bent er om mensen te helpen. Het is niet onze taak om er iets van te vinden. Je komt in een soort hyperfocus en dan ga je door. Nee, wij zijn zelf geen mikpunt geworden. Want dat Rode Kruis, dat kent iedereen en iedereen heeft er respect voor.”