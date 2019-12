Voetbalfan gedood bij kampioensfeest

Nacional werd zondag kampioen van Uruguay door stadsgenoot Peñarol met 1-0 te verslaan. Ⓒ Reuters

MONTEVIDEO - Een 24-jarige voetbalsupporter is zondag in Uruguay doodgeschoten tijdens het kampioensfeest van de club Nacional. Dat meldden lokale media. De man, een fan van de kersverse Uruguayaanse kampioen, werd in de buurt van het stadion van Nacional vermoord. De politie weet nog niet wie verantwoordelijk is voor zijn dood.