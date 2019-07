Klaar met malafide betaling in cash

Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) willen het met hun ’plan van aanpak witwassen’ moeilijker maken voor criminelen om verdiensten uit de onderwereld in de bovenwereld uit te geven. Handelaren die meer dan 3000 euro cash aannemen, worden strafbaar.

Nederland gaat er in Europa ook voor pleiten om het 500-eurobiljet, favoriet bij drugscriminelen, permanent uit de omloop te halen. Het biljet wordt al niet meer bijgedrukt, maar oude briefjes mogen nog steeds worden gebruikt.

Dwarsbomen

Het kabinet maakt het voor banken ook makkelijker om witwassers te dwarsbomen. Zo mogen banken straks met elkaar delen, via een zwarte lijst, welke verdachte klanten zij geweigerd hebben. Nu gebeurt het nog dat een vermoedelijke drugscrimineel bij de ene bank geweigerd wordt omdat uit achtergrondonderzoek blijkt dat de herkomst van het geld niet in de haak is, en dat hij bij een andere bank gewoon een rekening kan openen.

