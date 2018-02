Smeuïg gesprek met popiconen beloond

Winnaar Thomas Snoeijs met weduwe Marion Golsteijn en haar dochter Trix Golsteijn. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - In het bijna vijftigjarige poppodium Paradiso in Amsterdam ontving popjournalist Thomas Snoeijs de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2018. Zijn dubbelinterview met popicoon Iggy Pop en rockartiest Josh Homme, gepubliceerd in muziekblad OOR in 2016, werd uit bijna 150 inzendingen uitverkoren.