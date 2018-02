Gezond ontbijt op deurmat

Valentine van der Lande kiest er bewust voor de producten alleen online te verkopen. Ⓒ AMAURY MILLER

AMSTERDAM - Het verhaal achter Oot Granola is het verhaal van een onderneemster die in de supermarkt niet kon vinden wat ze zocht. „Ik vind granola – krokante ontbijtgranen met zaden, pitten, vruchten of noten – een prachtig product, maar in de schappen zag ik alleen kunstmatige varianten boordevol toegevoegde suikers”, vertelt Valentine van der Lande.