Veel meer kandidaten voor maagverkleining

Zo’n dertigduizend mensen met matige obesitas komen vanaf deze maand in aanmerking voor een gratis maagverkleining. Eerder was deze operatie alleen mogelijk bij ernstige obesitas. Deze nieuwe groep moet naast overgewicht ook diabetes type twee hebben. Zorginstituut Nederland, dat beslist over wat er in de basisverzekering terecht komt, besloot onlangs de eisen voor een operatie te versoepelen.

Jan Hoondert lukte het niet om af te vallen. Na een maagverkleining verloor hij de kilo’s wel (rechts). „Ik heb nergens meer last van.” Ⓒ Thijs Rooijmans