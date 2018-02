’Actrice uit zaak-Holleeder verwijderd na maken opnames’

Volgens RTL Boulevard maakte Van Bohemen een opname van 30 seconden. Ze zou dat hebben gedaan om voor een nieuwe RTL-serie in haar rol als Sonja Holleeder te komen. Toen Van Bohemen werd betrapt, kon ze haar spullen pakken en de zaal verlaten. De opnames zouden zijn gewist.

Volgens RTL ’schaamt ze zich dood’. „Ik was me van geen kwaad bewust”, aldus de actrice uit Onderweg naar Morgen en Voetbalvrouwen.

„Het klopt dat wij een serie in voorbereiding hebben voor Videoland waar Marit een rol in vertolkt. De serie is geïnspireerd op het boek Judas. De opnamen beginnen pas deze lente. Meer kunnen en willen we hier niet over kwijt in deze fase”, laat Videoland, dat de serie gaat maken, weten.