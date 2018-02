Europese loopgravenoorlog op punt van beginnen

Bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte, maandag in Berlijn. Ⓒ REUTERS

De Europese top van aanstaande vrijdag staat rood omcirkeld in de Brusselse agenda’s. EU-leiders gaan voor een eerste keer met elkaar in conclaaf over een nieuwe meerjarenbegroting, die de EU vanaf 2021 voor een periode van zeven jaar van geld moet voorzien. Wie wat betaalt en wie wat krijgt wordt de komende maanden in een soort loopgravenoorlog uitgevochten. Vijf vragen.