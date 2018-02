Steun voor Koerden

Leden van het Vrije Syrische Leger, dat gesteund wordt door Turkije, zetten een antitankraket in stelling noordelijk van Afrin. De Koerden daar worden nu gesteund door zowel de VS als Assad. Ⓒ REUTERS

Damascus - Turkije dreigt de aanval te openen op Syrische troepen als die besluiten de Koerden in Afrin de helpende hand te bieden. Een deal daarover zou in de maak zijn. Daarmee loert een nieuwe, levensgevaarlijke confrontatie in de Syrische oorlog.