Trump zet deur op kier voor strengere wapenwet

Volgens Sanders heeft Trump gesproken met de vooraanstaande Republikeinse senator John Cornyn, die vorig jaar al bezig was met een voorstel voor strengere background checks. Dat gebeurde nadat er in november vorig jaar 26 mensen werden doodgeschoten in een kerk in Texas door een man die al eens was veroordeeld voor huiselijk geweld.

De roep om strengere wapenwetten klinkt in de VS steeds luider. Ⓒ AFP

De dader had destijds nooit een vuurwapen kunnen kopen als die gegevens landelijk waren geregistreerd. Het voorstel van Cornyn, dat nota bene gesteund werd door de machtige wapenlobby NRA, vond geen doorgang in het Amerikaanse Congres.

Bij de schietpartij op de school in Parkland kwamen 17 mensen om het leven. Het verdriet bij de scholieren is groot. Ⓒ AFP

De Amerikaanse president ligt momenteel onder vuur omdat hij na de schietpartij in Florida tot nu toe met geen woord repte over strengere wapenwetten. De roep om die strengere wetten klinkt in de VS echter steeds luider. Honderden mensen gingen zaterdag de straat op om de aankoop van wapens in de Verenigde Staten moeten bemoeilijken.