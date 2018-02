Honderden mensen nemen afscheid van Lubbers

Volgens een woordvoerder van de familie reageerden veel mensen geëmotioneerd. „Hij was de premier van mijn jeugd”, zei een bezoeker.

De begrafenis van Lubbers is dinsdag in familiekring. Daarvoor is er voor genodigden om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in de kathedraal in Rotterdam.

Ruud Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA’er was van 1982 tot 1994 minister-president.

„Het was zo’n kerel, zo’n prachtmens, zo recht door zee, zo eerlijk en zo’n knokker. Er zijn nog wel meer statements over Ruud Lubbers te maken. Hij heeft zich enorm voor dit land ingezet. Hij was bijzonder.”