’De verpakking van het vaccin verraste Nederland’

Uit een reconstructie van De Volkskrant blijkt dat Nederland niet zo slagvaardig heeft gehandeld als bijvoorbeeld de Duitsers.

CDA-minister van volksgezondheid Hugo de Jonge schreef in september dit jaar nog aan de Tweede Kamer dat hij alles in de hand had.

Ondanks monstervergaderingen waar alle betrokkenen in de gezondheidsindustrie werden uitgenodigd, werd ’geen sporthal afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd, geen medewerker aangenomen’.

Bekijk ook: Zo ver zijn andere landen met het vaccineren van burgers

De krant citeert een betrokkene die zegt dat Nederland al sinds maart wist dat een vaccin zou komen, maar dat er maar geen plannen werden gemaakt. Pas in november wordt er serieus over vaccinatie gesproken.

Grote centra

Als Duitsland bekendmaakt dat er grote vaccinatiecentra komen, zegt De Jonge dat dat land niet zo’n goede infrastructuur heeft om in te enten. Sporthallen huren ’is niet nodig’ zegt de minister tegen NRC.

De vaccins van Pfizer zijn niet geschikt voor toediening in de kleinschalige verpleeghuizen. Niet zozeer de bewaartemperatuur van -70 graden blijkt het probleem, maar de hoeveelheden – duizend per doos dus – waarin de farmaceut ze aanlevert, aldus de krant.

Het RIVM bekijkt of het mogelijk is de flesjes te herverpakken in kleinere hoeveelheden, maar dat blijkt ’te omslachtig, te veel handelingen’.

Miljarden doses

Pfizer zegt in een reactie tegen de krant dat de fabrikant uitging van miljarden doses dus dat ’kleine doosjes’ zoals Nederland wilde, niet konden. „We zitten immers in een pandemie. Dan vallen duizend doses nog mee, zegt medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein. „Uurtje vaccineren in een sporthal en het is weg.”

Gevolg is dat vanaf 11 januari 2021 pas drie GGD-regio’s klaar zijn om te vaccineren. Vanaf 18 januari kunnen zorgmedewerkers overal in het land terecht. Ter vergelijking: in Engeland kreeg de eerste al op 8 december een injectie. In dat land en in Amerika zijn al honderdduizenden mensen gevaccineerd.

Minister De Jonge heeft altijd gezegd dat ’zorgvuldigheid’ voorop staat. De krant citeert hoogleraar immunologie Anke Huckriede uit Groningen die zegt dat er wekelijks 400 mensen aan corona bezwijken. „Hoe sneller we kunnen beginnen met vaccineren hoe sneller we de meest kwetsbaren kunnen beschermen. Dat betekent minder doden.”