LIVE | RIVM: afname coronagevallen stagneert, reproductiegetal stijgt

Het aantal coronagevallen daalt nog wel, maar de afname stagneert. Daarvoor waarschuwt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kreeg in de afgelopen week 36.931 meldingen van positieve coronatests, ongeveer evenveel als de week ervoor. Toen meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 37.706 meldingen van positieve coronatests had gekregen.

Het zogeheten reproductiegetal steeg juist iets en kwam net boven de 1 uit. Het cijfer staat nu op 1,02, tegen 0,89 vorige week. Het is wel een schatting, het zit volgens het RIVM ergens tussen 0,99 en 1,05. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Als het boven de 1 is, kan het virus zich steeds sneller verspreiden. Hoe lager het getal, hoe beter.

Het aantal sterfgevallen daalde wel. In de afgelopen zeven dagen is het overlijden van 422 coronapatiënten geregistreerd, tegen 479 in de week ervoor en 565 nog een week eerder.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen 1291 coronapatiënten op een verpleegafdeling te liggen en 193 op een intensive care. Een week eerder waren dit respectievelijk 1496 en 224. Ook vandaag zijn de cijfers in de ziekenhuizen positief. Na twee dagen van lichte toenames nam het aantal patiënten af van 1968 tot 1925. Op de ic liggen 526 corona-patiënten.

Kinderen

Het aantal coronagevallen onder kinderen neemt toe. Vooral onder 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen, maar ook onder kinderen tot 12 jaar is een groei van het aantal besmettingen te zien. Onder volwassenen in elke groep daalt het aantal gevallen juist.

Op elke 100.000 kinderen van 13 tot 17 jaar oud zijn vorige week zo'n 370 coronagevallen vastgesteld. De week ervoor lag dat op 288 per 100.000 en nog een week eerder op 286.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde dinsdag om te onderzoeken of de kerstvakantie een week verlengd kan worden, om de besmettingen onder jongeren terug te dringen.

Dinsdag meldde het RIVM wel weer lagere dagcijfers. Voor het eerst sinds 4 oktober zijn in een etmaal minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

EU keurt aankoop 160 miljoen vaccins Moderna goed

China schrapt vluchten vanwege lokale corona-uitbraken

Ook op nertsenboerderijen in Polen is het coronavirus vastgesteld. Acht van de 91 onderzochte nertsen op een pelsfarm in het noordwesten van Polen bleken het virus bij zich te dragen.

Frankrijk over piek tweede golf heen, Macron komt met versoepeling

Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt weer toe met 13.554 nieuwe besmettingen

Engeland versoepelt quarantaineregels voor reizigers

Italiaanse skipistes met kerst dicht

Coronabon voor Italiaanse zwerver na schenden avondklok: ’Wreed’

Financieel-economisch:

Webwinkel moet beter informeren over levertijd

Alleen nog vliegen met vaccinatiepaspoort? ’Reële optie’

Vaccinhoop stuwt Aziatische beurzen

Sport:

Entertainment/ persoonlijk:

Miley Cyrus begon weer met drinken tijdens quarantaine

Douwe Bob krijgt duizend euro boete voor illegaal optreden

Lees het coronanieuws van maandag 23 november terug.