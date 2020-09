Geldlust van links Amsterdam is ’zelfverrijking’

De gevolgen van de coronacrisis worden door de linkse coalitie de komende jaren afgewenteld op de Amsterdamse burgers. Dat werd woensdag bevestigd. Niet eenmalig, maar structureel, zo blijkt uit het bezuinigingspakket ’Samen sterker uit de crisis’.

Naast huizenbezitters en bedrijfspandeigenaren die in de portemonnee worden gepakt, draaien ook autobezitters op voor een hogere rekening. Daarnaast gaat het mes in het ambtenarenapparaat en wordt beloofd te gaan snijden in politieke ambities. Dat laatste is nog maar de vraag. De linkse partijen stellen dat de komende tijd vooral geïnvesteerd moet worden om de economie „niet kapot te bezuinigen.”

Greep in knip

Dat weerhield de coalitiepartijen er niet van alvast structureel de lasten voor Amsterdammers te verhogen en bezuinigingen aan te kondigen. Vooral woning- en pandeigenaren in Amsterdam krijgen komend jaar al een hogere rekening. De komende vier jaar willen de partijen immers in totaal 144 miljoen euro extra ozb gaan heffen.

Dat betekent een enorme verhoging van twintig procent. Daarmee negeren de coalitiepartijen een oproep van begrotingsexperts die in De Telegraaf aangaven juist incidenteel geld vrij te maken en niet structureel de lasten te verhogen.

D66, de partij die jarenlang een stijging van de ozb blokkeerde, omdat de Amsterdamse woonlasten al behoorlijk hoog zijn vanwege erfpachtbetalingen aan de gemeente, heeft deze ’no-go’ losgelaten. Daarmee wordt de middenklasse opnieuw geraakt. „Dat is niet leuk, maar we willen straks ook een economie waarin we geïnvesteerd hebben”, zegt D66’er Reinier van Dantzig.

De kritiek op dit besluit is niet mals. Hoewel Van Dantzig het verkoopt als een verhoging van enkele tientjes per jaar voor een huizenbezitter, wordt onvermeld gelaten dat juist huizenbezitters de gemeentekas - anders dan in andere gemeenten - al flink spekken middels erfpachtafdracht.

Volgens D66’er Van Dantzig zijn de woonlasten in Amsterdam best betaalbaar. Maar de vraag hoeveel Amsterdamse huiseigenaren meer dan het landelijk gemiddelde betalen als je erfpacht meerekent, blijft onbeantwoord. Van de 36 miljoen die jaarlijks moet worden opgehaald, zou naar schatting van deskundigen zo’n zes miljoen euro bij huishoudens terechtkomen. De overige dertig miljoen moet naar verwachting worden opgehoest door (bedrijfs-)pandeigenaren.

Onverteerbaar

Binnen D66 wordt fel gereageerd op het ophogen van die belasting. Meerdere leden stellen dat drastisch ophogen ’absoluut niet nodig is’ en al helemaal niet met een dergelijk hoog percentage. „Dit is onverteerbaar”, zegt Marcel van den Heuvel, die vorige raadsperiode namens D66 in de raad zat en voorzitter was van de raadscommissie Financiën. „De gemeente moet meer de broekriem aantrekken in plaats van de burgers op kosten jagen. Door de explosieve toename van de grondwaarde in de afgelopen jaren is de gemeente sowieso rijk geworden. De Amsterdammers nog twintig procent extra ozb laten betalen, is een vorm van exhibitionistische zelfverrijking”, stelt hij.

Opmerkelijk is ook dat er keiharde kritiek klinkt op Financiën-wethouder Victor Everhardt (D66). „Hij moet hier als wethouder voor liggen”, zegt een gezaghebbende bron. Een ander zag aankomen dat dat niet ging gebeuren. Volgens hem „zat Everhardt er voor spek en bonen bij” toen raadsleden bij Everhardt en collega-wethouder Groot Wassink (GroenLinks) langskwamen om te spreken over de begroting. „De politieke koers was al bepaald.”

Volgens de coalitiepartijen staan tienduizenden banen momenteel enorm onder druk. „Ondernemers willen waar dat kan en zinvol is, ondersteunen. Want een bedrijfsbeëindiging of faillissement is niet alleen een persoonlijk drama. Het heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en is van invloed op het verdienvermogen van de stad in de toekomst.” De partijen willen bedrijven in 2021 en 2022 een lastenverlichting aanbieden van elk jaar tien miljoen euro. „In overleg met het georganiseerd bedrijfsleven vindt de invulling hiervan plaats.”

Klap voor MKB

Maar ook MKB Amsterdam is niet te spreken over de lastenverzwaring, zegt voorzitter Bart Drenth. „Het verhogen van de ozb treft ook ondernemers. Er wordt aangekondigd dat er een lastenverlichting voor ondernemers komt, maar die betalen we middels de hogere ozb eerst zelf! Dit is een vestzak-broekzakoperatie. Een groot probleem, net als het invoeren van de reclamebelasting. Niet doen! Er worden nu tamelijk eenzijdig extra lasten bij bedrijven en burgers neergelegd. Ik had het niet erg gevonden als de coalitiepartijen wat indringender naar hun eigen uitgaven hadden gekeken”, zegt Drenth met gevoel voor understatement.

„De ozb is voor de gemiddelde winkelier namelijk al een flinke kostenpost, omdat de prijzen van het onroerend goed in Amsterdam op dit moment gewoon zeer hoog zijn. Bij de berekening van de ozb wordt daar een percentage van genomen. Dat is een flink bedrag. En dan laat ik de erfpachttarieven nog buiten beschouwing.”

Volgens GroenLinks-voorvrouw Femke Roosma moeten er nu eenmaal ’pijnlijke keuzes’ worden gemaakt. PvdA’er Sofyan Mbarki noemt de maatregelen ’niet leuk’. Maar volgens de sociaaldemocraat ’kunnen Amsterdammers die dragen’. Mbarki: „We vragen de mensen met de sterkste schouders een bijdrage te leveren. Dus mensen met een eigen huis en een tweede auto.”

SP’er Flentge noemt het ’een rotverhaal’, „maar worden de meest kwetsbaren ontzien.” De SP’er stelt dat pas op het laatste moment gekeken is naar lastenverhogingen. „Niemand wil dat.” GroenLinkser Roosma wil een „meer diverse, lokale economie die minder kwetsbaar is voor economische schokken” door minder in te zetten op buitenlandse bezoekers. Maar volgens Roosma is het vooral belangrijk „dat we zien dat er ook voor de komende jaren stevig gesneden moet worden in onze eigen politieke prioriteiten.”

Echter: de partijen kiezen er juist voor om flink te gaan ’investeren’ in projecten die juist politiek uitonderhandeld zijn. Daarvoor is een flink bedrag uit het ’klimaatfonds’ gehaald.

Receptionist in dienst

Ondanks de tekorten wordt er komende tijd fors ingezet op ’duurzaamheid’ door Amsterdam versneld van het gas af te halen. Ook komen er ’zes banenmotoren voor een duurzame economie: renovatie-, warmte-, zon-, eigen assets-, klimaatadaptatie en een duurzame MKB-motor’.

Daarnaast worden ’stimuleringspremies ingesteld voor bijverdienen in de bijstand’, worden de bestaande gesubsidieerde banen in de culturele sector ’gegarandeerd’, komen receptionisten in eigen dienst van de gemeente en er ’parkconciërges geworven worden’.

Volgens Roosma is het ’domste wat je kunt doen’ nu niet investeren. Megaprojecten zoals een ruim honderd miljoen euro kostend theater in de Sloterplas en een bibliotheek op de Zuidas gaan dan ook door, aldus Roosma. Wel gaat het mes in onder andere de zorg: Amsterdammers met een beperking en ouderen mogen, nota bene nu het coronavirus nog onder ons is en velen amper met het ’gewone’ ov durven reizen, minder gebruik maken van bijvoorbeeld aanvullend openbaar vervoer. Ook worden de komende jaren minder dakloze gezinnen opgevangen in de noodopvang.

Het extra geld moet worden opgehaald in stadsdeel Zuid en bij mensen die een tweede parkeervergunning aanvragen. In de Pijp en het Museumkwartier zullen bezoekers op zondag voortaan moeten betalen wanneer zij hun auto parkeren.

Daarnaast wordt een forse greep gedaan uit de algemene reserve. Onduidelijk is nog hoeveel geld de hoofdstad van het kabinet ontvangt ter compensatie van de coronacrisis. Dat extra geld wordt niet ingezet om de bezuinigingen of lastenverzwaringen terug te draaien, maar wordt gebruikt om de algemene reservekas aan te vullen. „Dat is belangrijk om te laten zien dat de gemeente weer spaart om een volgende crisis aan te kunnen”, verklaart D66’er Reinier van Dantzig.

De partijen doen intussen ook een beroep op Amsterdammers en ondernemers om bij te dragen aan het herstel „bijvoorbeeld door hun ideeën en suggesties met ons te bespreken.” Ook wordt er werk gemaakt van woningbouw in het middensegment om cruciale beroepen als agent, leraar en verpleegkundige meer zicht op betaalbare woonruimte te bieden. Het gaat om zowel koop- als huurhuizen. Hoeveel dit er zijn is volledig vaag. Die plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Oppositie laaiend

In de oppositie klinkt ondertussen veel irritatie. VVD’er Marianne Poot zegt dat aangekondigde bezuinigingen worden doorgeschoven. „Dit kan de financiële gezondheid van Amsterdam enorm schaden. GroenLinks en D66 nemen zelf geen verantwoordelijkheid”, zegt ze.

Het linkse stadsbestuur heeft de afgelopen jaren op te grote voet geleefd en de financiële reserves uitgeput, vindt Poot: „Veel van de lastenverhogingen en bezuinigingen die nu worden aangekondigd, zouden niet nodig zijn geweest als het college vanaf 2018 een financieel beleid had gevoerd dat crisisbestendig was.”

Johnas van Lammeren (PvdD) is ook snoeihard in zijn oordeel. „Nu investeren is slim, maar ze brengen de stad in grote financiële problemen. Die een volgend college mag oplossen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen ze corona de schuld geven. Dat is maar deels terecht, want voor corona kwamen ze net zo goed meer dan honderd miljoen euro tekort”, zegt hij.

’Middenklasse vlucht’

Volgens Annabel Nanninga (FvD) wordt de economie door de linkse partijen verlamt. „Automobilisten en huizenbezitters maar weer kaalplukken, levert op korte termijn geld op maar verlamt de economie. En straks staan deze linkse partijen weer beteuterd te kijken als de middenklasse de stad uitvlucht en ’het grootkapitaal’ als zondebok aanwijst. Het college moet niet-urgente uitgaven schrappen, ondernemers stimuleren, mensen aan het werk houden of helpen en de tengels uit de zakken van de Amsterdammers houden.”

Wat Diederik Boomsma van het CDA betreft zijn lastenverzwaringen in crisistijd ’dom en onnodig’. „En maar klagen dat Amsterdam te duur is om te wonen... Deze coalitie maakt het zelf steeds erger en laat huiseigenaren de crisis betalen. Terwijl die via erfpacht al worden kaalgeplukt.”

Hij vindt het onverstandig dat tal van bezuinigingen pas na 2023 worden doorgevoerd. „Maar de lastenverzwaring moet meteen volgend jaar al wel... Niet goed. Verder zitten er zes banenplannen bij die 4500 fte per jaar zouden moeten opleveren. Maar hoe? Alsof dat zo werkt!”