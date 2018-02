Veerman hoopt Fransen voor de puls te winnen

Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op de pulskorvisserij, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in gedreven. De Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren echter zwaar geïnvesteerd in de techniek. Vooral de Franse vissers zijn er fel tegen. Volgens Schouten „denken de Fransen er nog over na” of zij ook iemand zullen aanwijzen als gezant voor de sector.

Geknipt

Ingewijden zeggen dat Veerman „geknipt” is voor de taak. Hij kent Frankrijk door en door en spreekt goed Frans. In maart beginnen het EU-parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie met onderhandelingen over een mogelijk totaalverbod op de pulsvisserij.

Tegenstanders menen dat de methode schadelijk is voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers is. Volgens Nederland is de pulsvisserij juist duurzamer, goedkoper en beter voor de zeebodem dan de traditionele boomkorvisserij.

Verbod

Er is al een verbod op pulsvisserij, maar afgesproken is dat tijdelijk 5 procent van de vloot met elektrische stootjes mag vissen. Nederland zit daar met ontheffingen voor 84 schepen ver boven.

Schouten bracht maandag ook een bezoek aan EU-commissaris Karmenu Vella (milieu en visserij). Ze benadrukte daar het belang van wetenschappelijk onderzoek naar de techniek dat bij een verbod gestopt zou moeten worden.