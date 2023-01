Soldaat zou officier hebben aangevallen Dode en gewonde bij schietpartij Oostenrijkse legerkazerne

Oostenrijkse militairen tijdens een oefening. Ⓒ ANP / APA

WENEN - Een Oostenrijkse militair is omgekomen door een schietpartij bij een legerkazerne in de plaats Wiener Neustadt. Een tweede militair raakte gewond. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt, schrijft persbureau APA.