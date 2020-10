Trump test voor laatste debat negatief op coronavirus

Trump belandde eerder deze maand in het ziekenhuis nadat hij besmet was geraakt met het virus. Dat gebeurde enkele dagen na zijn eerste debat met oud-vicepresident Biden. De president voert inmiddels weer volop campagne om zijn achterstand in de peilingen in te lopen.

Door de coronabesmetting van Trump zijn minder debatten gehouden dan gepland. De rivalen zouden eigenlijk drie keer de degens kruisen op televisie, maar het debat op 15 oktober ging niet door. De organisatoren wilden de discussie uit voorzorg virtueel houden, maar de president wilde niet op afstand debatteren.

Het laatste debat wordt gehouden in de Belmont Universiteit in Nashville (Tennessee). Het begint vrijdag om 03.00 uur Nederlandse tijd en duurt anderhalf uur.