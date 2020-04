Telt België te streng?

Belgen die naar de supermarkt gaan, moeten voor het winkelen eerst de handen reinigen. Ⓒ Foto Bloomberg

BRUSSEL - In België woedt een verhit debat over het precieze aantal coronadoden. Dat cijfer ligt hoog, te hoog vinden critici die wijzen op de manier van rapporteren. Want België rekent ook doden in rusthuizen mee, die niet zijn getest. Het land is té transparant, klagen politici, en dat zorgt voor imagoschade.