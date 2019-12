Dijkhoff (VVD) ziet verder af van wachtgeld

Dijkhoff streek de afgelopen tijd 4900 euro per jaar op voor reiskosten die hij niet maakte, ontdekte HP De Tijd. De tweede man van de VVD had een auto met chauffeur.

Vorige week ontstond er ophef over het wachtgeld van de VVD-fractievoorzitter. Dat kreeg hij omdat hij staatssecretaris en minister is geweest. Hij bleek 37.000 euro per jaar, meer dan een modaal salaris, te krijgen bovenop zijn schadeloosstelling à 115.000 euro voor zijn werk als Kamerlid.

Peilingen

Uit een peiling van Maurice de Hond bleek daarna dat de VVD terug was gezakt naar 22 zetels. De Hond peilde niet alleen het stemgedrag, maar vroeg ook naar de mening van mensen over de wachtgeldkwestie van Dijkhoff.

De achterban van de partij was erg verdeeld over de kwestie.

