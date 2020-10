Wanhopige imker dumpt 1500 Aziatische hoornaars bij gemeentehuis

Christian Grasland bracht de dieren naar het gemeentehuis van Mauron om ’aandacht te vragen’ voor het probleem. De Aziatische hoornaar is een lid van de hoornaarfamilie en jaagt op bijen. Experts waarschuwen voor een potentieel catastrofale impact van de opmars van het beest.

„Ik ben een vriend van de bij, en een vijand van de Aziatische hoornaar”, zegt Grasland tegen Ouest France. De Aziatische hoornaar is vermoedelijk via transport ooit in Frankrijk terechtgekomen. Het dier zit ook in Nederland.

De gemeente Mauron heeft laten weten dat het wel degelijk op de hoornaars jaagt, dat het mensen helpt als de dieren opduiken en dat meneer Grasland de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht.