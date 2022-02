Kabinet wil roer omgooien coronabeleid: ’Open, schokbestendige samenleving’

Dat schrijft Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de eerste stappen naar een langetermijnstrategie voor de aanpak van corona uitlicht. Extreem beperkende maatregelen zoals lockdowns moeten daarmee voorgoed tot het verleden behoren.

Vanaf nu moet niet de belasting van de zorg het speerpunt vormen van de corona-aanpak, maar ’een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant’ als op de zorg. „We bewegen hiermee weg van de uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven”, aldus Kuipers. Het openhouden van de samenleving moet daarbij het uitgangspunt vormen.

Reizen

Het kabinet houdt een kleine slag om de arm. Mochten er beperkende maatregelen, zoals lockdowns of bezoekersbeperkingen, worden ingesteld dan moet er zicht zijn op een einde van die maatregelen. Kuipers noemt expliciet dat maatregelen ’proportioneel’ moeten zijn en de grondrechten van Nederlanders zo min mogelijk moeten inperken.

Voor reizen wil het kabinet naar een Europese aanpak. Vliegverboden en andere vergaande reisbeperkingen passen volgens het kabinet niet meer in deze fase van de coronapandemie.

Kuipers hakt nog geen knoop door over het coronatoegangsbewijs, dat maatschappelijk en politiek gezien steeds onder vuur ligt. Een petitie van voormalig staatssecretaris Mona Keijzer om de coronapas in de ban te doen haalde sinds vrijdag al meer dan 750.000 handtekeningen op. Volgens Kuipers wordt telkens afgewogen of het nog proportioneel is om het middel in te zetten. „Die afweging kan per sector verschillen”, schrijft de coronaminister. In sectoren waarin veel mensen bij elkaar komen, of mensen zich veel door elkaar heen verplaatsen (zoals nachtclubs en grootschalige evenementen) zou de coronapas bijvoorbeeld langer kunnen blijven bestaan dan op andere plekken.

Ook is het nog onduidelijk hoeveel boostercampagnes er nog gaan komen. Kuipers heeft de Gezondheidsraad daarover gevraagd een advies uit te brengen, dat wordt uiterlijk 10 februari verwacht. Daarin moet ook specifiek worden gemaakt welke groepen (kwetsbaren, ouderen, jongeren) in aanmerking moeten komen voor extra prikken.