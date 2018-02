In verwoest Aleppo heeft één burger nog oog voor katten

Mohammad Alaa Aljaleel opent zijn asiel in Aleppo tijdens het begin van de oorlog, in 2013. Als de oorlog escaleert vlucht Mohammad naar het platteland iets buiten Aleppo. Met het verergeren van de situatie in zijn stad neemt ook het aantal katten in zijn opvang toe. Steeds meer vluchtende landgenoten brengen hun huisdier naar Mohammad. Inmiddels zorgt de voormalige verpleger voor meer dan honderd katten. Met enige regelmaat stuurt hij een foto van de beestjes naar de baasjes. Ook spelende kinderen weten 'Ernesto's House' - vernoemd naar zijn eerste kat - te vinden.