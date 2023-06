Premium Het beste van De Telegraaf

Wijnfestival in de hitte: ’Dit keer wel water bij de wijn’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Sibren Schiltkamp met een Petrus van 4000 euro. Ⓒ Rias Immink

Amstelveen - Tal van festivals nemen dit weekend maatregelen om bezoekers te beschermen tegen de hitte. In het Amsterdamse Bos vindt dit weekend voor de tiende keer het Bacchus Festival plaats, het grootste openlucht-wijnfestival van Nederland. Van vrijdag tot en met zondag komen er in totaal 10.000 liefhebbers van wijn en gezelligheid naar het zonovergoten evenement. Het drukste moment is zaterdagavond als 3500 mensen zich tegelijkertijd te goed doen aan wijnen en spijs.