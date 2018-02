Lilian Marijnissen op vier plaatsen tegelijk als spook

De actie was bedoeld om de campagne af te trappen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Aangezien er op die datum ook een referendum is over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (’de sleepwet’ volgens critici), vormt de verkiezingsdag wat de SP betreft ook een referendum over de democratie.

’Afgeluisterd’

Het is immers waarschijnlijk het laatste referendum voordat de wet wordt afgeschaft die een dergelijke volksraadpleging mogelijk maakt. Zoals Kamerlid Ronald van Raak het vanaf het podium samenvatte: „U wordt wel afgeluisterd, maar u mag niks zeggen.”

Voordat vanaf het podium van popzaal Patronaat in Haarlem na het Marijnissen-hologram de echte Marijnissen haar opwachting maakte, was het publiek al warm gemaakt met getuigenissen van een Australische vakbondsman. Een activist uit de Amsterdamse Vogelbuurt vertelde over haar strijd tegen onleefbare woningen, een bewoner uit de Haarlemse Europawijk over de lange weg naar de handhaving van 30-kilometerzones.

Macht

Marijnissen (de echte) vertelde waar de verkiezingen wat haar betreft over gaan: „Niet over welke politicus aangifte doet tegen een collega. Ook niet over identiteit.” Nee: de SP gaat met herkenbare strijdpunten de lokale stembusgang in: goedkoop wonen, ’de markt uit de zorg slopen’, een half miljard euro extra voor veiligheid en tweeduizend extra agenten.

„We zullen ons moeten organiseren om macht te hebben”, zei Marijnissen, daarbij onbenoemd latend dat de SP na de landelijke verkiezingen een plek aan de formatietafel aan zich voorbij liet gaan. SP’ers gaan de wijken in, met het voornemen om voor de verkiezingen een miljoen Nederlanders te hebben benaderd. „Want behalve flitskapitalisten zijn er nu ook flitssocialisten.”

Marijnissen mocht het voorwoord schrijven van de Nederlandse vertaling van boek Bernie Sanders, vertelde ze trots. Het boek was gratis voor wie maandagavond nog lid werd.