Held van Parkland vangt vijf kogels op: geld stroomt binnen

Borges raakte gewond terwijl hij met zijn medescholieren probeerde een veilig heenkomen te zoeken. Hij was de laatste van de circa twintig jongeren die een lokaal binnengingen. De schutter raakte de tiener meerdere keren terwijl hij probeerde de deur op slot te doen. De andere scholieren in de ruimte bleven ongedeerd.

De gewonde tiener kreeg in het ziekenhuis bezoek van de lokale sheriff, die zijn hand vasthield. De politieman vond het een „eer” om Borges te ontmoeten, schreef het korps op Twitter. Ook andere mensen waren onder de indruk: in drie dagen tijd maakten 5384 mensen geld over om zijn behandeling te bekostigen.