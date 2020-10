Dringend advies veiligheidsregio NHN: geen Sint-Maarten lopen

Als beloning krijgen ze van de bewoners snoep of fruit. De veiligheidsregio meldt donderdag: „Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de afweging te maken of ze op 11 november wel of niet hun kinderen langs de deuren laten gaan, maar het wordt sterk afgeraden om nieuwe besmettingen te voorkomen.”

Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd, al is de traditie steeds populairder aan het worden. Vooral in Noord-Holland, Limburg en Groningen gaan kindjes nog zingend langs de deuren.