Premium Het beste van De Telegraaf

Rijswijks Belang wil volgend jaar camera’s Afschuw om vernieling kransen: ’In- en intriest dat herdenking op deze manier wordt verstoord’

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

Herdenkingskransen in Rijswijk uit elkaar getrokken en in de vijver naast het monument gegooid. Ⓒ Facebook Rijswijks Belang

RIJSWIJK - De kranslegging bij het monument voor de gevallenen in Rijswijk heeft een zwart randje gekregen, nadat vandalen met de bloemstukken aan de haal gingen. Burgemeester Huri Sahin noemt het ’afschuwelijk, onacceptabel en respectloos dat na een waardige bijeenkomst de met zorg en respect neergelegde kransen en bloemen zijn vernietigd.’ Het is niet de eerste keer dat het oorlogsmonument doelwit is: in 2019 werd het besmeurd met hakenkruizen.