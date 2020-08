Ondernemers mogen belasting uit blijven stellen

Ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) overleggen donderdagmiddag voor de tweede dag op rij met werkgevers en vakbonden over hoe dat noodpakket eruit moet komen te zien. Het kabinet is van zins om verder te versoberen.

Het belastinguitstel waar bedrijven al sinds maart gebruik van kunnen maken, blijft volgens bronnen wel in stand. Er ligt ook een plan op tafel over hoe ondernemers al die uitgestelde belasting uiteindelijk terug moeten betalen. Volgens ingewijden mogen bedrijven het terugbetalen uitsmeren over 2021 en 2022. In elk geval komend jaar hoeven ze daar bijna geen rente te betalen.

Omstreden aanpassing NOW-regeling

Het pijnpunt in de onderhandelingen is het plan van Koolmees en Wiebes om te snijden in de zogenoemde NOW-regeling, de looncompensatie waar getroffen bedrijven aanspraak op kunnen maken. Nu kan een bedrijf die loonsteun krijgen vanaf 20 procent omzetverlies, maar het kabinet wil die grens verhogen naar 30 procent. De ministers willen ook steeds minder loon gaan compenseren. Nu kan een bedrijf nog 90 procent van de loonsom vergoed krijgen, dat wordt in het plan in stappen afgebouwd naar 80, 70 en uiteindelijk 60 procent.

Dat ligt gevoelig bij de sociale partners. Zowel vakbonden als werkgevers waarschuwden het kabinet woensdag om de steun niet te snel terug te schroeven. Ook in de oppositie klinkt er kritiek. De linkse oppositiepartijen, maar ook Forum voor Democratie zien het versoberen van de steun niet zitten.

Irritatie

Vanuit de oppositie is ook irritatie omdat ze nauwelijks mee zou worden genomen bij het in elkaar zetten van het steunpakket. Woensdagavond is er wel een bijpraatsessie geweest met Koolmees en Wiebes. De steun van in elk geval een deel van de oppositie is wel belangrijk om een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer voor het noodpakket te krijgen. In Den Haag klinkt desalniettemin nog steeds dat het kabinet van zins is om het noodpakket vrijdagmiddag al te presenteren.