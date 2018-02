Slechts 20% slachtoffers doet aangifte

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Nog geen 20 procent van de slachtoffers van misdrijven doet aangifte bij de politie. Dat schatten honderden ondervraagde rechercheurs in een ontluisterend conceptrapport van de Nederlandse Politiebond (NPB) over de recherche dat in handen is van De Telegraaf. Het laat zien dat het vertrouwen in de politie volkomen is weggeëbd.