Hof Pennsylvania komt zelf met kiesdistricten

Het hof schakelde onafhankelijke experts in om te helpen bij het vormgeven van de nieuwe kiesdistricten. De Democratische gouverneur Tom Wolf had eerder geweigerd zijn goedkeuring te geven aan een voorstel van Republikeinen in zijn staat. Wolf vond de kieskaart waar de Republikeinen mee kwamen te nadelig voor zijn eigen partij.

Het gerommel met kiesdistricten staat in de Verenigde Staten bekend als 'gerrymandering'. Het komt erop neer dat parlementen van sommige staten zelf periodiek de kiesdistricten aanpassen. Sommige partijen misbruiken dat voor politiek gewin.